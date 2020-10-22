Kayseri'de kaçak avlanan 5 kişiye 19 bin 635 lira ceza

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kaçak avlanan 5 kişiye 19 bin 635 lira para cezası uygulandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan, Tomarza ve Develi ilçelerindeki avlaklarda yapılan kontrollerde yasa dışı avlanan 5 kişi tespit edildi.

Ekipler, kaçak avlanan 5 kişiye, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında, idari yaptırım ve tazminat bedeli olmak üzere toplam 19 bin 635 lira para cezası uyguladı.

Ayrıca, mühre olarak kullanılan 6 kınalı keklik ile 2 ölü keklik, 6 ahşap kafes, 3 kıl tuzak ve yarı otomatik 2 tüfek ele geçirildi.

Kınalı keklikler, veteriner kontrolünün ardından doğaya salındı.