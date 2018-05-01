Kayseri'de jandarmadan define avcılarına gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçak kazı yapan 3 kişi kullandıkları aletlerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Y.K., D.D. ve H.Ç. kaçak kazı yaparken yakalandı. Yakalanan zanlılar, bir adet tabanca 3 adet dedektör, bir kazma, bir kürek ve 35 adet tarihi eser ile birlikte gözaltına alındı.

Yetkililer, gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.