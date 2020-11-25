Kayseri'de jandarmadan DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ üyesi 3 şüphelinin Kayseri'de olduğu tespit edildi.
Merkez Melikgazi ilçesinde 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Suriye uyruklu B.K. ve S.K. ile Irak uyruklu A.A.H. gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.