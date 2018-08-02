THY - İstanbul
0553 313 94 23

Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde otomobilin, kavşakta anayola kontrolsüz çıktığı iddia edilen bir başka otomobile çarpması sonucu 4 kişi ağır yaralandı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 16:46
Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Kaza, Kayseri-Sivas karayolunun 55 kilometresindeki Çiftlik kavşağında meydana geldi. Gülay Şimşek yönetimindeki 38 RR 769 plakalı otomobil, kavşaktan ana yola kontrolsüz çıktığı iddia edilen Erkan Sayak yönetimindeki 78 YD 926 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kazada, Erkan Sayak ile çocukları Elif (5) ve Zümre Sayak (9) ve diğer araç sürücüsü Gülay Şimşek yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi.

 





Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 16:46
  1. Sivas
  2. Kayseri
  3. ankara
  4. hükümet
  5. abd
  6. yaptırım
  7. kriz
  8. kayseri
  9. Gülay Şimşek
  10. Erkan Sayak
  11. UMKE
  12. AFAD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Apple'ın piyasa değeri dudak uçuklattı
    1. Apple'ın piyasa değeri dudak uçuklattı
    2. Erdoğan 'en yüksek devlet memuru'..
    3. Tarihte bir ilk! Ulaştığı değer dudak..
    4. İşte en iyisinin de iyisi
    5. İran'da protesto gösterileri devam..
    6. Amerika'dan bir ülkeye daha yaptırım..
    7. Otomobil refüje çarptı: 4 kişi yaralandı
    8. Metin Kıratlı Cumhurbaşkanlığı İdari..
    9. Al birini vur ötekine! Hepsini..
    10. At kestanesi yağının cilde faydaları..
    11. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin idaresi..
    12. Ankara Garı davasında sanıklar..
    13. Şehriyeli yoğurt çorbası nasıl yapılır?
    14. Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobil..
    15. Fırında kaşarlı et sote nasıl yapılır?
    16. İstanbullular dikkat! Bu yollar..
    17. Yumurtalı ekmek nasıl yapılır?
    18. Sehit bebeğin son görüntüsü yürekleri..
    19. Holding başkanı gözaltına alındı!
    20. Hüseyin Gülerce'den İnce'ye PKK çağrısı!
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var
    Ankara'yı sarsacak iddia: Meral Akşener'in hedefinde Koray Aydın var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
    'Hakan Fidan görevden alınacak' iddiası! "Fidan'ın yeni görevi..."
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak
    ABD elçilik görevlisinden tehdit: Dolar 7 TL olacak