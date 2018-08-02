Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Kaza, Kayseri-Sivas karayolunun 55 kilometresindeki Çiftlik kavşağında meydana geldi. Gülay Şimşek yönetimindeki 38 RR 769 plakalı otomobil, kavşaktan ana yola kontrolsüz çıktığı iddia edilen Erkan Sayak yönetimindeki 78 YD 926 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kazada, Erkan Sayak ile çocukları Elif (5) ve Zümre Sayak (9) ve diğer araç sürücüsü Gülay Şimşek yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi.











