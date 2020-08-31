  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kayseri'de iki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu
Yerel

Kayseri'de iki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu

Kayseri İncesu'da eşekle tren rayları üzerinden geçen iki arkadaşa tren çarptı. Feci kazada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, arkadaşı ise yaralı olarak kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 12:47:00 -
Kayseri'de iki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu

Kayseri'de feci bir kaza meydana geldi. İncesu ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi'nde eşekle tren rayları üzerinden geçen Mükremin Tangıç ve arkadaşı İbrahim Özmen'e yük treni çarptı. Feci kazada Tangıç olay yerinde yaşamını yitirirken Özmen ise ağır yaralandı.

İki arkadaş sabah saat 08.30'da bahçede sulama yapmak için eşekle yola çıktı. Raylardan karşıya geçmeye çalışan Mükremin Tangıç (16) ile arkadaşı İbrahim Özmen (16) yük treni çarptı. 

Kazada, Tangıç hayatını kaybederken arkadaşı İbrahim Özmen ağır yaralandı. İki arkadaşın bindiği eşek ise telef oldu.

Feci kaza sonrası mahalle sakinleri, Kayseri- Adana karayolunu ulaşıma kapattı.

Bölgede sık sık kaza olduğunu belirten mahalle sakinleri, güzergahta sinyalizasyon ve üst geçit yapımı gibi önemlerin alınmasını istedi.

Bölgeye gelen İncesu Kaymakamı Mustafa Kemal Özgün ve İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, mahalle sakinleriyle olaysız bir şekilde evlerine dağıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Akar'dan
Aktüel

Bakan Akar'dan "30 Ağustos" mesajı

"30 Ağustos Zafer Bayramı"nın 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Büyük bir coşkuyla kutladığ..
Beşiktaş, yeni stoperi Türkiye'ye getiriyor
Spor

Beşiktaş, yeni stoperi Türkiye'ye getiriyor

Kara Kartal, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Atletico Madrid'in stoperi Francisco Montero'yu İstanbul'a getiriyor.

İnternetin neden yavaşladığı açıklandı
Teknoloji

İnternetin neden yavaşladığı açıklandı

Dün saat 13.00'ten itibaren internet ağında çok sayıda bağlantı problemi yaşanmasının nedeninin uluslararası bir ağ probleminden kaynaklandı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı