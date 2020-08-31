Kayseri'de iki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu

Kayseri'de feci bir kaza meydana geldi. İncesu ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi'nde eşekle tren rayları üzerinden geçen Mükremin Tangıç ve arkadaşı İbrahim Özmen'e yük treni çarptı. Feci kazada Tangıç olay yerinde yaşamını yitirirken Özmen ise ağır yaralandı.

İki arkadaş sabah saat 08.30'da bahçede sulama yapmak için eşekle yola çıktı. Raylardan karşıya geçmeye çalışan Mükremin Tangıç (16) ile arkadaşı İbrahim Özmen (16) yük treni çarptı.

Kazada, Tangıç hayatını kaybederken arkadaşı İbrahim Özmen ağır yaralandı. İki arkadaşın bindiği eşek ise telef oldu.

Feci kaza sonrası mahalle sakinleri, Kayseri- Adana karayolunu ulaşıma kapattı.

Bölgede sık sık kaza olduğunu belirten mahalle sakinleri, güzergahta sinyalizasyon ve üst geçit yapımı gibi önemlerin alınmasını istedi.

Bölgeye gelen İncesu Kaymakamı Mustafa Kemal Özgün ve İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, mahalle sakinleriyle olaysız bir şekilde evlerine dağıldı.