Kayseri'de hizmete devam! Akkışla’ya 55 milyon liralık ‘yol’ yatırımı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, merkez ile kırsal mahalleler arasındaki farkı en aza indirme anlayışı doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren belediye, Akkışla’daki Gömürgen ve Merkez Mahalleleri yolunda çalışma başlattı. Akkışla Gömürgen ve Merkez Mahalleleri yolunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı sıcak karışım asfalt işi doğrultusunda 21 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasına start verdi. Akkışla Gömürgen ve Merkez Mahalleleri yolundaki yaklaşık 32 bin ton malzeme ile yapılacak bu imalatın Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne maliyeti 55 milyon TL olarak belirlendi.