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Yerel Kayseri'de hizmete devam! Akkışla’ya 55 milyon liralık ‘yol’ yatırımı
Yerel

Kayseri'de hizmete devam! Akkışla’ya 55 milyon liralık ‘yol’ yatırımı

Yeniakit Publisher
2023-10-02 17:17:00 -
Kayseri'de hizmete devam! Akkışla’ya 55 milyon liralık ‘yol’ yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Akkışla ilçesinde 32 bin ton malzeme kullanılarak maliyeti 55 milyon TL’lik yol yapım çalışmasına başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, merkez ile kırsal mahalleler arasındaki farkı en aza indirme anlayışı doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren belediye, Akkışla’daki Gömürgen ve Merkez Mahalleleri yolunda çalışma başlattı. Akkışla Gömürgen ve Merkez Mahalleleri yolunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı sıcak karışım asfalt işi doğrultusunda 21 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasına start verdi. Akkışla Gömürgen ve Merkez Mahalleleri yolundaki yaklaşık 32 bin ton malzeme ile yapılacak bu imalatın Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne maliyeti 55 milyon TL olarak belirlendi.

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