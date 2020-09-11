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Aktüel Kayseri'de HES kodsuz şehirler arası yolcu taşıyan araçlar 10 gün sefere çıkamayacak
Aktüel

Kayseri'de HES kodsuz şehirler arası yolcu taşıyan araçlar 10 gün sefere çıkamayacak

Yeniakit Publisher
2020-09-11 14:12:46 -
Kayseri'de HES kodsuz şehirler arası yolcu taşıyan araçlar 10 gün sefere çıkamayacak

KAYSERİ (AA) - Kayseri Valiliği, şehirler arası yolculukta Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan yolcu kabul eden araçların 10 gün süreyle seferden men edileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunda bazı kararlar alındığı ifade edildi.

Açıklamada, kontrollü sosyal hayat döneminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede İçişleri Bakanlığının 30 Mayıs'taki genelgesinde, toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak seyahatlerde HES kodu zorunluluğu getirildiği anımsatıldı.

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmediklerinin gelen şikayetlerden anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalar tarafından her türlü biletleme işlemi esnasında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacaktır. Bu araçlara alınmaları sırasında da yolcuların HES kodu kontrol edilecek, herhangi sakınca olmadığı anlaşılanlar araçlara binebilecektir. Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirim, ilgili firma yetkililerince kolluk birimleri ve sağlık kuruluşlarına yapılacaktır. Denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satan firmalara vali/kaymakamlar tarafından gerekli idari para cezası uygulanacak, araçları 10 gün süreyle seferden men edilecektir."

Açıklamada, denetimler sonucunda Kovid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu bulunmadan şehirler arası toplu taşıma araçlarıyla seyahate çıktığı belirlenenlerin, Valilikçe tespit edilen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacağı da bildirildi.


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