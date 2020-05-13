  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kayseri’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:14:40 -
Kayseri’de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kayseri’de hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği bildirildi.


Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şu şekilde:


"Hava sıcaklıklarının, Cuma gününden önümüzdeki hafta ortasına kadar hissedilir derecede artarak bölge müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat illerimizde mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği değerlendirilmektedir. Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sır “yanlışlıkla” açıklandı, FBI kendini ele verdi! 11 Eylül saldırılarında
Dünya

Sır “yanlışlıkla” açıklandı, FBI kendini ele verdi! 11 Eylül saldırılarında "teröristlere" yardım eden Suudi yetkili ortaya çıktı

ABD'nin Ortadoğu'ya yerleşmek için planladığı ve El Kaide tarafından yapılmış gibi gösterdiği 11 Eylül saldırılarında büyük bir sır ortaya ç..
Türkiye'ye karşı iyice pervasızlaştılar... Casus uçak göndermişler!
Gündem

Türkiye'ye karşı iyice pervasızlaştılar... Casus uçak göndermişler!

Libya ve Akdeniz'de denklem dışı kalan Fransa, hakkını arayan Türkiye'ye karşı iyice pervasızlaştı. Savaş uçaklarını Libya'ya gönderen Paris..
Pakistanlılardan Diriliş Ertuğrul oyuncusuna tepki! 'Namaz kılıp senin için tövbe ettim'
Medya

Pakistanlılardan Diriliş Ertuğrul oyuncusuna tepki! 'Namaz kılıp senin için tövbe ettim'

Türkiye'de yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisi, şu sıralarda Pakistan'da ekranlara geliyor. Pakistan Başbak..
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı