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Aktüel

Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-07-04 19:52:42 -
Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri’nin İncesu ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

Mustafa G. idaresindeki plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, Bahçelievler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, bisiklet süren 13 yaşındaki Arda Tutkun'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Tutkun, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, sürücü Mustafa G'yi gözaltına aldı.

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