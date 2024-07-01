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Gündem Kayseri'de güvenlik önlemleri artırıldı! Görüntüler tansiyonun ne kadar yükseldiğini gözler önüne serdi
Gündem

Kayseri'de güvenlik önlemleri artırıldı! Görüntüler tansiyonun ne kadar yükseldiğini gözler önüne serdi

Yeniakit Publisher
2024-07-01 02:40:00 -

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine çıkan olaylar nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı.

Danişmentgazi Mahallesi'nde iddialara göre yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. Özel harekat polisleri tarafından alınan şüpheli emniyete götürüldü. Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu mahallelerinde kalabalık gruplar; yabancı uyruklulara ait araçları, iş yerleri ve ikametlerini ateşe verdi. TOMA araçları ile itfaiye ekipleri şehirde çıkan yangınlara müdahalelerini sürdürüyor.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Mahallelere giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: İHA

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