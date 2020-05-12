Kayseri'de gözünden yaralanan maden işçisi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, çalıştığı madende dinamit patlatılması sırasında gözünden yaralanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye nakledildi.
Yahyalı ilçesinde Eray Minik (29), çalıştığı madende kontrollü patlatılan dinamit nedeniyle gözünden yaralandı.
Minik, iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Minik, burada yapılan müdahalelenin ardından hava ambulansıyla Kayseri'ye nakledildi.
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Minik'in tedavisi sürüyor.