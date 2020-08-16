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Kayseri'de gönüllüler sokak hayvanları için mama ve su kabı yaptı 

Yeniakit Publisher
2020-08-16 12:25:21 -
Kayseri'de gönüllüler sokak hayvanları için mama ve su kabı yaptı 

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu gönüllüsü gençler, sokak hayvanları için su borusundan yaptıkları mama kaplarını mama ve su ile doldurarak kentin muhtelif yerlerine bıraktı.

Sokak hayvanları için geliştirdikleri proje ile Kayseri'de faaliyet gösteren bir firmadan mama kabı yapmak için boru, Kocasinan Belediyesinden de mama desteği alan gençler, su borusundan hazırladıkları 50 kabı, hayvanların sık geldiği bölgelere sabitledi.

Kapları ikişerli olarak monte eden gönüllüler, kaplardan birini mama diğerini su ile doldurdu.

Genç Kızılay Erciyes Üniversitesi Topluluk Başkanı Melih Kamış, projeyle sokak hayvanlarının yaz ve kış mevsiminde ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini belirterek, "Hayvan dostlarımızın yaz aylarında susuz kalmaması, kışın da beslenmelerini rahat biçimde yapabilmeleri için borulardan mama kapları düzenledik." diye konuştu.

Kapları toplumda farkındalık oluşturabilmek için görünür yerlere monte etmeye çalıştıklarını anlatan Kamış, "Hayvan dostlarımızın bundan sonra da aç kalmaması için iyilik yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kocasinan bölgesinde hayvanların sık geldiği yerlere öncelik verdik. Projenin devamında daha fazla hayvana ulaşmak istiyoruz." dedi.

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