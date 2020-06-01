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Aktüel

Kayseri'de gebe ve hasta halde bulunan yaban keçisi koruma altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-01 17:08:29 -
Kayseri'de gebe ve hasta halde bulunan yaban keçisi koruma altına alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Aladağlar Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Arpalık mevkisinde hasta halde bulunan gebe yaban keçisi tedavi altına alındı.

Bir çoban tarafından bulunan hasta ve yürüme güçlüğü çeken yaban keçisi, bakım ve tedavisinin yapılması için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince teslim alınarak Kayseri'ye getirildi.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tedavi altına alınan yaban keçisinin yapılan kontrolde gebe olduğu tespit edildi.

Yaklaşık 15 gün içerisinde doğum yapacağı belirlenen keçinin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2003 yılı sayımında 24 olan yaban keçisi sayısı kaçak avcılık faaliyetlerinin engellenmesi, alandaki denetimlerin artması ve 2005 yılında Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edilmesi gibi etkenler sayesinde 1228'e ulaştı.

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