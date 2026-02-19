  • İSTANBUL
Spor Kayseri’de futbolculardan gençlere anlamlı mesaj: Bağımlılığa geçit yok!
Spor

Kayseri’de futbolculardan gençlere anlamlı mesaj: Bağımlılığa geçit yok!

Süper Lig temsilcisi Zecorner Kayserispor'un başarılı futbolcuları, saha dışındaki örnek davranışlarıyla takdir toplamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı oyuncular, Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi’nde düzenlenen "Bağımlılığa Karşı Mücadele" konulu söyleşi programına katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Okul girişinde genç taraftarların yaktığı meşaleler ve sevgi gösterileriyle karşılanan sporcular, gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak durmaya ve spora yönelmeye davet etti.

SÜPER Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor forması giyen futbolcular kentteki bir lisede söyleşi programına katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

İç Anadolu temsilcisi Zecorner Kayserispor’da forma giyen futbolcular kentteki Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi’nde ‘Bağımlılığa Karşı Mücadele’ söyleşine katıldı. Okul girişinde meşalelerle karşılanan futbolcular, söyleşi sonunda da öğrencilerden gelen soruları cevapladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcularımız Dorukhan Toköz, Bilal Bayazit, Talha Sarıarslan ve Nurettin Korkmaz; Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencileri ile Bağımlılığa Karşı Mücadele söyleşinde bir araya geldiler. Takım futbolcularımızı çiçekler ve meşaleler ile karşılayan kıymetli öğrenciler, söyleşinin ardından futbolcularımıza atkı ve formalarını imzalattılar. Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi'ne göstermiş oldukları misafirperverlik için teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı. (DHA)

