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Kayseri'de fotoğraf çektirirken dereye düşen çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:25:48 -
Kayseri'de fotoğraf çektirirken dereye düşen çocuk öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, kayalık bölgede fotoğraf çektirirken dereye düşen çocuk hayatını kaybetti.

Büyükçakır Mahallesi'ne ailesiyle gezmeye giden 8 yaşındaki Rana Yakışan, kayalık bölgede fotoğraf çektirirken dengesini kaybederek Gölsu Deresi'ne düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dereden küçük kızın cansız bedenini çıkardı. Rana'nın cenazesi otopsi için Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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