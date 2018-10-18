Kayseri’de FETÖ’nün muhasebecisine 10 sene hapis

FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcılığının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüne ait şirketlerde muhasebeci olarak çalışan Orhan A.’yı gözaltına aldı. ‘ByLock’ kullandığı da iddia edilen zanlının, örgüt adına himmet, kurban ve para bağışı toplayıp örgüte aktardığı, örgütün üst düzey yöneticileriyle sürekli birlikte olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, tutuklandı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Orhan A. ve avukatı hazır bulundu.

Tutuklu sanık, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatını ve tahliyesine istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Orhan A.’ya ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 10 yıl hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.