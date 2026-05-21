Kayseri’de FETÖ’den aranan hükümlü yakalandı
Kayseri’de FETÖ/PDY üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç polis M.B., düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç polis M.B.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı. M.B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.