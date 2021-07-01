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Gündem

Kayseri'de FETÖ sanığına 1 yıl 13 ay hapis cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan sanık 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 14:04:00 -
Kayseri'de FETÖ sanığına 1 yıl 13 ay hapis cezası

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık emekli polis M.T. ile avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanık M.T'nin "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Bank Asyaya para yatırdığı iddiasıyla yargılanan sanık, suçlamaları reddederek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık M.T'ye "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezası verdi.

 

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