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Kayseri'de FETÖ firarisi 7 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 10:53:08 -
Kayseri'de FETÖ firarisi 7 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan firari 7 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında meslekten ihraç edilen hakim, savcı, askeri personel ve öğretmenlerin de bulunduğu firari örgüt mensuplarının gaybubet evlerinde kaldıklarını tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, A.D, A.R.Ü, L.G.Ü, E.T, F.T, H.K. ile Y.B. yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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