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Kayseri'de feci kaza! Sürücü kalp krizi geçirdi

Kayseri'de sürücüsünün kalp krizi geçirdiği işçi servisinin yan yatması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

26 Eylül 2019 Perşembe 10:47
Kayseri'de feci kaza! Sürücü kalp krizi geçirdi

Kaza, Mimarsinan OSB 23. caddede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen işçi servisi, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.

Kazada, serviste bulunan M.B., F.H., B.K., Ö.H., N.S., F.T., A.D., H.G., S.K. ve O.A. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine sevk edilen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından polis ekipleri de, yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Yan yatan işçi servisiçekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 10:47
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