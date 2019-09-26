Kayseri'de feci kaza! Sürücü kalp krizi geçirdi Kayseri'de sürücüsünün kalp krizi geçirdiği işçi servisinin yan yatması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, Mimarsinan OSB 23. caddede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen işçi servisi, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada, serviste bulunan M.B., F.H., B.K., Ö.H., N.S., F.T., A.D., H.G., S.K. ve O.A. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine sevk edilen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından polis ekipleri de, yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yan yatan işçi servisiçekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.