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Aktüel Kayseri'de eşi tarafından bıçaklanan hamile kadın ağır yaralandı
Aktüel

Kayseri'de eşi tarafından bıçaklanan hamile kadın ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 13:47:23 -
Kayseri'de eşi tarafından bıçaklanan hamile kadın ağır yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan hamile kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sırasöğütler Caddesi'nde babasının evinde kalan B.T. (24), boşanma aşamasındaki eşi M.A.T. (25) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda M.A.T, 5 aylık hamile eşini karnından bıçakladı.

Eve gelen sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan B.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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