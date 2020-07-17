  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kayseri'de, "Dijital Medyada Dezenformasyon Algısı" video konferansı

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger: - "Avrupa Birliği olarak medyanın bağımsızlığı konusunda çaba sarf ediyoruz. Mali destek veriyoruz. Biz paramızı doğru yerde kullanmak istiyoruz. Türkiye’de medya bağımsızlığını ve özgürlüğünü destekliyoruz. Yanlış bilgilendirmeyi ve dezenformasyonu engellemeye çalışıyoruz" - KTO Başkanı Ömer Gülsoy: - "Avrupa Birliği Türkiye’siz, Türkiye de AB'siz olmamalı"

Yeniakit Publisher
2020-07-17 14:38:38 -
Kayseri'de, "Dijital Medyada Dezenformasyon Algısı" video konferansı

KAYSERİ (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Türkiye'de medya bağımsızlığını ve özgürlüğünü desteklediklerini, yanlış bilgilendirmeyi ve dezenformasyonu engellemeye çalıştıklarını belirtti.

Kayseri Ticaret Odasından (KTO) yapılan yazılı açıklamaya göre, KTO, "Dijital Medyada Dezenformasyon Algısı" konulu video konferansa ev sahipliği yaptı. Kayseri Avrupa Birliği Bilgi Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen tele konferansa katılan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, yaptığı konuşmada, medyanın bir sorumluluğu bulunduğunu ve halkın doğrularla bilgilendirilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Pek çok yalan gördüklerine ve dezenformasyonun bir siyasi araç gibi kullanıldığına dikkati çeken Berger, şunları kaydetti:

"Bu bizim çözümlememiz gereken bir sorun ve ele alınması gereken bir durum. Bu, özgürlükleri de kısıtlayan bir şey. Yanlış haberler yüzünden koronavirüsten birçok insan etkilendi. Tespitlere göre bu yanlış bilgilere insanların 3'te 2'si maruz kalmış. Burada gerçeklerin tespiti ve gazetecilerin doğru bilgileri yazması bu manada çok önemli. Avrupa Birliği olarak medyanın bağımsızlığı konusunda çaba sarf ediyoruz. Mali destek veriyoruz. Biz paramızı doğru yerde kullanmak istiyoruz. Türkiye'de medya bağımsızlığını ve özgürlüğünü destekliyoruz. Yanlış bilgilendirmeyi ve dezenformasyonu engellemeye çalışıyoruz. Bunun dışında gazetecilerin ekonomik durumu da önemli kaygı meselesi. Gazeteci dernekleri de bu konuda kaygılı. O yüzden gerekli iyileştirmeler yapılmalı. Bu, insan hakları ve gazetecilik açısından önemli. Objektif ve ahlaklı gazetecilik asıl esas olan şey."

KTO Başkanı Ömer Gülsoy da dijital dönüşümün ticaret başta olmak üzere hayatın her kademesine etkisine değinerek, yaşadıkları pandemi sürecinde e-ticaretin 3-4 aylık zamanda 3-4 yıllık hedefini yakalayarak kendi içinde yüzde 47 büyüdüğünü anlattı.

Bütün bunların dijital değişim dönüşüm sonucu olduğuna dikkati çeken Gülsoy, bu teknolojik değişimin ara ara da dezenformasyon yoluyla maniple edildiğini, hem ticari dengeleri hem de hayatın her kademesini olumsuz etkileyebildiğini aktardı.

Tüm sosyal medya ağlarının denetlenmesi gerektiğini kaydeden Gülsoy, "Bu denetim asla 'özgürlüklerin kısıtlanması' olarak görülmemelidir. Dünya Sağlık Örgütü yakın bir tarihte yaptığı açıklamada sosyal medyada yaşanan dezenformasyonun virüs kadar tehlikeli olduğunu ifade ediyor. Ben de aynı kanaatteyim." değerlendirmesinde bulundu.

Berger'den bir istekte bulunan Gülsoy, Türkiye'nin neredeyse 60 yılı bulan AB serüveninin "tam üyelik" ile bir an önce sonuçlanması noktasında katkılarını beklediğini kaydederek, "Avrupa Birliği Türkiye’siz, Türkiye de AB’siz olmamalı." ifadesini kullandı.

Konferansa, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, gazeteci Salih Zeki Sarıdanişment, Dijital Hayat Akademisi kurucusu Bilal Eren, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Vahit İlhan ile uluslararası ilişkiler uzmanı gazeteci-yazar Benan Kepsutlu katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu’nun sokaktaki versiyonu:
Gündem

Kılıçdaroğlu’nun sokaktaki versiyonu: "AK Parti 50 bin yataklı hastane yapıp bizi öldürmek istiyor"

Sokak röportajı sırasında mikrofon uzatılan bir vatandaşın kullandığı "AK Parti 50 bin yataklı hastane yaparak bizi öldürmek istiyor" ifadel..
Ebru Işık kimdir? Ebru Işık, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık’tan şiddet mi gördü?
Gündem

Ebru Işık kimdir? Ebru Işık, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık’tan şiddet mi gördü?

Ebru Işık eşi HDP Muş Milletvekili Mensur Işık’tan şiddet gördüğünü iddia etti. Lisede fen bilimleri öğretmeni olan Ebru Işık, yaşadığı kork..
El-Havvas Takıyye: Türkiye Akdeniz'de dayatılmaya çalışılan tecridi kırmayı başardı
Gündem

El-Havvas Takıyye: Türkiye Akdeniz'de dayatılmaya çalışılan tecridi kırmayı başardı

Cezayirli araştırmacı El-Havvas Takıyye, Türkiye'nin Akdeniz'in doğusunda dayatılmaya çalışılan tecridi kırmayı başardığını belirterek, Anka..
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı