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Gündem Kayseri’de devasa uyuşturucu operasyonu
Gündem

Kayseri’de devasa uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de 20 adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda, 50 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 09:04:00 -
Kayseri’de devasa uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinden oluşan 350 polis ile yapılan operasyonda, 50 kişi gözaltına alındı.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ile kesici ve ateşli silah da ele geçirildi.

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Yorumlar

Sütcü İMAM

Helal Olsun Kayseri Emniyet Müdürü Allah yar ve yardımcın olsun Türk Halkının Duası seninle..... Sabır Savaş Adım Müslüman...
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