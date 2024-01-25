Kayseri'de dehşete düşüren anlar! Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı... Görüntüler 'Allah korumuş' dedirtti
Milli Savunma Bakanlığı, "Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettebatımızın sağlık durumları iyidir" açıklaması yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan C-160 uçağın teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığını, uçakta hafif hasar oluştuğunu duyurdu.
Eğitim için kalkan C-160 uçapının teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Kayseri 12'inci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettebatımızın sağlık durumları iyidir." denildi.