Kayseri'de dehşete düşüren anlar! Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı... Görüntüler 'Allah korumuş' dedirtti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan eğitim için kalkan C-160 uçağın teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığını, uçakta hafif hasar oluştuğunu duyurdu.

Eğitim için kalkan C-160 uçapının teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yaptığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kayseri 12'inci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığından eğitim için kalkan bir C-160 uçağımız teknik bir arıza nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kalmıştır. Uçağımızda hafif hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın ve mürettebatımızın sağlık durumları iyidir." denildi.