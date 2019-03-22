Kayseri'de DEAŞ'e yönelik operasyon
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 kişi adliyeye gönderildi.22 Mart 2019 Cuma 15:13
Kayseri’de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Suriye ve Irak'ta bulundukları dönemde terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Irak uyruklu S.A. ile Suriyeli A.A.A, S.Ö. ve A.H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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