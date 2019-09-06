0553 313 94 23

Kayseri’de DEAŞ üyesi bir kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda DEAŞ üyesi olduğu belirlenen bir kişi yakalandı.

06 Eylül 2019 Cuma 11:20
Kayseri’de DEAŞ üyesi bir kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda DEAŞ üyesi olduğu belirlenen bir kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Soruşturma kapsamında, daha önceden Suriye’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen A.M., Sarıoğlan ilçesine bağlı Üzerlik mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.


Zanlı A.M., hakkında yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Kayseri Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mermer bloğundan kopan parçaların altında kalarak öldü
    1. Mermer bloğundan kopan parçaların..
    2. Adalet Bakanı Gül: "İnfazın..
    3. İçişleri Bakanı Soylu: "Yenikapı’da..
    4. Adalet Bakanı Gül: ”FETÖ elebaşının..
    5. Adalet Bakanı Gül: ”Nafaka konusunda..
    6. Adalet Bakanı Gül: "(Kadına şiddet)..
    7. Mahallebaşı ‘DAP Semt Kütüphanesi’..
    8. (Özel) 6 kıtadan onlarca ülkeden..
    9. Adalet Bakanı Gül: ”İdam Meclis’in..
    10. Adalet Bakanı Gül: ”Meclise gelecek..
    11. Adalet Bakanı Gül: ”İnfaz süreleri ile..
    12. Bafetimbi Gomis'ten Falcao itirafı!..
    13. THK’dan müdürlerine plaket
    14. Adalet Bakanı Gül: "İnfazla ilgili..
    15. Burhaniye’de çöplük yangını
    16. En az 300 baz puan için şartlar uygun!..
    17. Yalova’da tarihî eser operasyonu
    18. Küçükçekmece’de 300 öğrenciden 250..
    19. Kaftancıoğlu'nun yargılandığı dava
    20. Gül: "(Soruşturma safhasında..
    21. Şanlıurfa'da devrilen motosikletin..
    22. Kars’ta TYSD Başkanı Yıldırım’dan..
    23. Okul ve ev ihtiyaçları için fırsatlar..
    24. Kapadokya sirkesi 5 ülkede sofralara..
    25. Başkan Palancıoğlu, zabıta ile bir..
    26. AYM, 11 Eylül'de Wikipedia'yı görüşecek
    27. GRAFİKLİ - Libya'da UMH'nin Terhune..
    28. Kırıkkale'de tartıştığı oğlunu av..
    29. Parıs Saint-Germain Academy Bursa kız..
    30. Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!