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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

09 Ağustos 2019 Cuma 09:15
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Suriye'de örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu M.E, Y.A. ve S.T. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:15
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