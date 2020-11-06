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Yerel Kayseri’de DAEŞ operasyonu
Yerel

Kayseri’de DAEŞ operasyonu

Kayseri'de Suriye uyruklu 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 17:03:00 -
Kayseri’de DAEŞ operasyonu

Kayseri'de jandarma ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu Ali E. ve Sami K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'nin Halep ve El-Bab bölgelerinde, 2012-2015 yıllarında DEAŞ bünyesinde terör faaliyeti yürüttükleri değerlendirilen kişilerin kentte bulunduğu bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda Ali E. ve Sami K'yi gözaltına almıştı.

Bu kişilere ait dijital materyallerde, şüphelilerin örgüt adına faaliyette bulundukları dönemde, ellerinde silahla çekilmiş fotoğraflara ulaşılmış, sosyal medya hesaplarından örgüt lehine paylaşım yaptıkları tespit edilmişti.

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