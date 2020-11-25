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Aktüel Kayseri'de "cinsel saldırı" davası sanığına 22 yıl 2 ay hapis
Aktüel

Kayseri'de "cinsel saldırı" davası sanığına 22 yıl 2 ay hapis

Yeniakit Publisher
2020-11-25 16:22:58 -
Kayseri'de "cinsel saldırı" davası sanığına 22 yıl 2 ay hapis

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık 22 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık R.S. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, sanık ve müşteki avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "cinsel saldırı" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık R.S, suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık R.S'ye, "cinsel saldırı" suçundan 21 yıl, "kasten yaralama" suçundan ise 1 yıl 2 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Tomarza ilçesinde yaşayan R.S, 21 Ekim'de evine gittiği A.U'ya (56) cinsel saldırıda bulunmuş, saldırı esnasında yaralanan kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.




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