  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kayseri'de cinayet sanığının yargılanmasına devam edildi
Aktüel

Kayseri'de cinayet sanığının yargılanmasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-02 18:28:33 -
Kayseri'de cinayet sanığının yargılanmasına devam edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de farklı zamanlarda 3 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla hakkında 3 ayrı dava açılan sanığın bir dosyadan yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Hüseyin Ekemen'i öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Orhan Gökçek, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktulün müşteki kızı İlknur Ekemen ve taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, önceki mütalaasını yineleyerek sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Müşteki İlknur Ekemen, olayın ardından ağabeyinin olanlara dayanamayarak intihar ettiğini, kendisinin de psikolojisinin bozulduğunu ileri sürerek sanığın "en ağır" şekilde cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatı, olayın "canavarca hisle öldürme" suçu kapsamında değerlendirilip, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Sanık Gökçek de Hüseyin Ekemen'i öldürmediğini, daha önce kullandığı ilaçların etkisiyle suçu üstlendiğini öne sürdü.

Sanık avukatı ise Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulundan çıkan sanığın cezai ehliyetinin tam olduğuna dair raporun kendisine ulaşmadığını ifade ederek esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Sanığın tutukluluk halinin devamına ve sanık avukatının talebinin kabulüne karar veren mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 16 Aralık'a erteledi.

Gökçek, farklı tarihlerde Ufuk Akhan, Şahin Metiner ve Hüseyin Ekemen'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınmış, emniyette suçunu kabul etmişti.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde Metiner ve Akhan'ı öldürdüğü iddiasıyla iki ayrı dosyadan yargılanan sanık Gökçek, "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanlılar NATO toplantısına damga vuran olayı paylaştı! Mevlüt Çavuşoğlu Pompeo'ya öyle bir cevap verdi ki...
Dünya

Yunanlılar NATO toplantısına damga vuran olayı paylaştı! Mevlüt Çavuşoğlu Pompeo'ya öyle bir cevap verdi ki...

Belçika'da düzenlenen NATO toplantısında Türkiye'yi hedef alan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, giderayak tepki çeken çıkışlarda bulunuyor...
Mehmet Metiner görevinden ayrıldı
Gündem

Mehmet Metiner görevinden ayrıldı

AK Partili eski vekil Mehmet Metiner, Star gazetesinden ayrıldığını açıkladı.
Fahrizade suikastı sonrası İran'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Fahrizade suikastı sonrası İran'dan Türkiye açıklaması

İran Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'nin tutumu nedeniyle bir a..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay