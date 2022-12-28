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Aktüel Kayseri'de "change" operasyonu! Gözaltılar var
Aktüel

Kayseri'de "change" operasyonu! Gözaltılar var

Kayseri'de düzenlenen "change" operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 22:41:00 -
Kayseri'de "change" operasyonu! Gözaltılar var

Kayseri'de düzenlenen "change" operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hacizli araçların satın alınarak, "pert" ve "ağır hasar" kayıtlı araçların motor ve şasi numaralarını "change" adı verilen yöntemle değiştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda polis tarafından düzenlenen operasyonda 2 araç ele geçirilirken, 8 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelemelerinde haciz ve yakalaması bulunan 2 aracın şasi numarası ile oynanarak "change" yapıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Yorumlar

Koray

Allah'tan korkmaz kuldan utanmazlar. Insanlarin hakkini nasil da yiyorlar.
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