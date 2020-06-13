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Aktüel

Kayseri'de çaldığı malzemeleri satan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-13 12:24:31 -
Kayseri'de çaldığı malzemeleri satan şüpheli tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, çaldığı malzemeleri sattığı iddia edilen hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan, Melikgazi ve Bünyan ilçelerinde matkap, delici-kırıcı alet, spiral taşı, bakır kazan, çapa ve hızar motoru gibi malzemelerin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kimliği tespit edilen ve 8 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheli C.G, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin sattığı malzemeler bulunarak, sahiplerine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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