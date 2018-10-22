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Kayseri'de boşanma aşamasındaki karısını silahla yaraladı

Besici, boşanma aşamasında olduğu karısını tabancayla yaraladı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 16:42
Kayseri'de boşanma aşamasındaki karısını silahla yaraladı

Merkez Kocasinan ilçesi Saray Bosna Mahallesi'nde, uzaklaştırma kararı verilen Murat C. (39) ile boşanma aşamasındaki eşi Turna Gül C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat C, tabancayla eşine ateş etti.

Yaralanan Turna Gül C, 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan Murat C, olayda kullandığı silahla birlikte polis ekiplerince Argıncık Mahallesi'nde yakalandı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 16:42
  1. kayseri
  2. Kocasinan
  3. silahlı yaralama
  4. murat c
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