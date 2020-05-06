  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kayseri'de bir mahalledeki 6 ev karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-06 19:38:34 -
Kayseri'de bir mahalledeki 6 ev karantinaya alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 ev karantinaya alındı.

Yukarıborandere Mahallesi'nde yapılan sağlık taraması sonucu biri kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkmasının ardından sağlık ekipleri tarafından bölgede filyasyon çalışması başlatıldı.

Test sonucu pozitif çıkan bir kişi Kayseri Şehir Hastanesinde gözetim altına alındı. Mahalledeki vakanın yakınlarına ve komşularına ait 6 evde ise karantina uygulaması başlatıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı