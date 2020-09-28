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Aktüel Kayseri'de bir kişi akrabaları tarafından öldürüldü
Aktüel

Kayseri'de bir kişi akrabaları tarafından öldürüldü

3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 14:40:30 -
Kayseri'de bir kişi akrabaları tarafından öldürüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, husumetli olduğu akrabaları tarafından araçla otomobiline çarparak durdurulan kişi, tüfekle vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan akrabaları A.S, A.S. ve N.S. ile Yeşil Mahalle Bebek Caddesi Atabek Sokak'ta karşılaşan H.S. (27), 52 LH 371 plakalı otomobiliyle kaçmaya çalıştı.

Husumetlilerinin bulunduğu 38 AED 595 plakalı otomobil tarafından yolu kesilen ve aracına çarparak durdurulan H.S, yakınları tarafından tüfekle vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalede H.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen H.S'nin ailesi ve akrabaları gözyaşı döktü.

Olayın ardından iki araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

H.S'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


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