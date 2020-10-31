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Aktüel Kayseri'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Kayseri'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-31 17:13:32 -
Kayseri'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 9 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Kocasinan ilçesi Seyrani Mahallesi'ndeki 9 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi gönderildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Çatı katının kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının nedeni araştırılıyor.

Bina sakinlerinden Okan Demir, AA muhabirine, yangının neden çıktığını bilmediklerini ve kısa sürede alevlerin yükselmesiyle ekiplerin binayı tahliye ettiğini söyledi.

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