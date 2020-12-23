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Aktüel Kayseri'de belediye başkanları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Kayseri'de belediye başkanları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 09:59:05 -
Kayseri'de belediye başkanları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hacılar ve Bünyan belediye başkanları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, haber kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk", spor kategorisinde Ashraf Amra'nın "Gazze sahilinde spor" ve yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" fotoğrafları için oy kullandı.

Özdoğan, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu, bu yüzden seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Her fotoğrafta verilen emeği görmenin mümkün olduğunu belirten Özdoğan, "Seçtiğimiz her karenin bir nedeni var. Göçmen sorunu dünyanın en güncel sorunlarından birisi. O yüzden haber kategorisinde göçmenleri anlatan bir kareye oy verdik. Spor kategorisinde ise işgal altındaki bir bölgede gençlerin ne zorluklarla spor yaptıklarını gösteren bir kareyi oyladık. Yaşam kategorisinde ise kendi bölgemizde kaydedilen bir fotoğrafı seçtik. Fotoğrafları incelemekten keyif aldım." diye konuştu.

- Bünyan Belediye Başkanı Altun

Başkan Altun da haber kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" ve yaşam kategorisinde de Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" fotoğrafları için oy kullandı.

Bünyan Belediye Başkanı Altun, Anadolu Ajansı'nın Türkiye'nin önemli değerlerinden birisi olduğunu söyledi.

Seçkideki her fotoğrafın birbirinden değerli olduğunu aktaran Altun, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da harika fotoğraflar var. Tabii ki burada bizim dikkatimizi Kayseri'de kaydedilen fotoğraf çekti. O yüzden yaşam kategorisinde Hürmetçi'de çekilen fotoğrafa oy verdik. Burada fotoğrafı bulunan tüm arkadaşları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.


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