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Kayseri'de bedelli askerlik parasını 'bir taşla' çaldılar

3 hırsız, bir kişinin bedelli askerlik için bankadan krediyle aldığı 11 bin 500 lirasını çaldı.

19 Ekim 2018 Cuma 17:50
Kayseri'de bedelli askerlik parasını 'bir taşla' çaldılar

Berkay Korkmaz, bedelli askerlik ödemesi amacıyla kredi başvurusunda bulunduğu bankanın Eski Sanayi Şubesi'nden parayı altıktan sonra 38 KM 240 plakalı otomobiliyle 6002. Cadde'de seyrederken bir kişi arabasına taş attı.

Arabasından inen Korkmaz, tanımadığı kişinin, taşı atanın gittiği yönü göstermesi üzerine kaçan zanlının peşinden bir süre koştu. Bu sırada aracındaki 11 bin 500 lirasını birinin aldığını gören ve araca doğru koşmaya başlayan Korkmaz, hırsızı yakalayamadı.

Korkmaz'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarıyla görüşüp, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamarası görüntülerini inceledi.

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Ekipler, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı caddede esnaflık yapan Süleyman Renkliergil, birinin taş atıp arabayı durdurduğunu söyledi.

Renkliergil, "Adam arabadan inince birisi ona taş atanın kaçtığını söylemiş. Adam taş atanın peşinden koşarken hırsız parayı arabadan almış." dedi.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 17:50
  1. Bedelli askerlik
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