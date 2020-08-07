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Aktüel

Kayseri'de aynı iş yerinden 5 gün arayla hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 17:03:42 -
Kayseri'de aynı iş yerinden 5 gün arayla hırsızlık yapan zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir iş yerinden 5 gün arayla metal profil çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayını gerçekleştirdiği öne sürülen Umut G'yi (20) gözaltına aldı.

Zanlının, havalandırma penceresinden girdiği iş yerinden 100 kilogram alüminyum ile 70 kilogram bronz profil çaldığı, 5 gün sonra da aynı iş yerine camı kırarak girdiği ve 150 kilogram alüminyum profil daha çaldığı tespit edildi.

Ayrıca Umut G'nin, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir iş yerinden televizyon çaldığı, hırsızlık anını iş yerindeki güvenlik kamerasının kaydettiği ortaya çıktı.

Umut G, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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