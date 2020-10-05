  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kayseri'de asırlık taş yapıların üzerindeki yazılar temizleniyor
Aktüel

Kayseri'de asırlık taş yapıların üzerindeki yazılar temizleniyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu: - "Yapıya zarar vermeden eserlerin üzerindeki yazıları temizliyoruz. Görsel kirliliği de önlemiş oluyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:17:26 -
Kayseri'de asırlık taş yapıların üzerindeki yazılar temizleniyor

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait pek çok eseri barındıran Kayseri'de, tarihi eserlerin üstüne yazılan yazılar, kumlama yöntemiyle siliniyor.

Kayseri'de kent meydanının yanı sıra bir zamanlar şehrin cazibe merkezi olan eski sokaklarda göze çarpan mescit, cami, hamam, çeşme ve kümbetlerin üzerlerine yazılan çirkin yazılar dikkati çekiyor.

Çoğunluğu Selçuklu eseri çok sayıda tarihi yapının bulunduğu merkez Melikgazi ilçesinde belediye, kentin tarihine sahip çıkmak adına başlattığı temizleme çalışmasıyla tarihi taş yapıların üzerindeki yazıları kumlama yöntemiyle siliyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin Asurlulardan başlayarak pek çok tarihi döneme ve kültüre tanıklık ettiğini söyledi.

Şehir merkezinden başlayarak bu eserlerin korunması için çalışma başlattıklarını anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Kuvars kumuyla suyu karıştırarak tarihi eserlerin üzerindeki çirkin yazıları siliyoruz. Bazen eserlerdeki yazılar yağlı boya ile bazen de sprey boyayla yazılmış oluyor. Yapıya zarar vermeden eserlerin üzerindeki yazıları temizliyoruz. Görsel kirliliği de önlemiş oluyoruz."

- "Gençlerimizi duyarlı olmaya davet ediyorum"

"İnsan birisini seviyorsa onu kalbine yazmalı, duvarlara yazmanın bir anlamı yok." diyen Palancıoğlu, "Bu eserlere yazı yazmak kültürel seviyenin düşüklüğünü gösteriyor. Tarihimize, kültürel mirasımıza sahip çıkmak için tüm gençlerimizi bu eserlere karşı duyarlı olmaya davet ediyorum. Boyalar biraz uğraşınca çıkıyor ancak kazıdıklarında taşa verdikleri zaman bunun tamiri de mümkün olmuyor." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan nefes aldırmıyor! Rusya’dan açıklama geldi
Dünya

Azerbaycan nefes aldırmıyor! Rusya’dan açıklama geldi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerilim devam ederken, Ermenistan’ın kayıplarını gizlediği tahmin edildi. Rusya’dan gerilime ilişkin ateş..
Yunanistan'ın provokasyonunun ardından sıcak gelişme!
Gündem

Yunanistan'ın provokasyonunun ardından sıcak gelişme!

Yunanistan'ın navtex provokasyonunun ardından Türkiye-Yunanistan arasında yarın NATO Karargahı'nda yapılması planlanan koordinasyon toplantı..
Koç’a FETÖ kıyağı
Siyaset

Koç’a FETÖ kıyağı

Namaz kılmak için işten atılan işçi yerine Koç şirketi lehine karar verilen davada FETÖ izi çıktı. 2015 yılında Koç Holding’e bağlı Gebze Ar..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay