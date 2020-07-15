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Aktüel

Kayseri'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın zarara neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-15 14:25:29 -
Kayseri'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın zarara neden oldu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir ambalaj fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Organize Sanayi Bölgesi 30. Cadde'deki ambalaj ürünleri imalatı yapılan bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Fabrikada zarara neden olan yangında soğutma çalışması sürüyor.

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