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Spor

Kayseri’de amatör sahalar sessiz

Covid 19 virüs salgını nedeniyle Kayseri’de amatör müsabakaların oynadığı statlar ve spor salonları boş kaldı.

2020-04-26 10:33:10 -
Kayseri’de amatör sahalar sessiz

Covid 19 virüs salgını nedeniyle Kayseri’de amatör müsabakaların oynadığı statlar ve spor salonları boş kaldı.


Futbol, basketbol, voleybol, hentbol ve diğer branşların tamamının ertelenmesinden sonra bütün statlar ve spor salonlarındaki müsabakalar durdu. Kayseri Argıncık Stadı 1-2 Nolu Sahalar, Erkilet Mehmet Karabacak Stadı 1-2 Nolu Sahalar, Vali Muammer Güler Stadı, Organize Sanayi Stadı ve Mimarsinan Serkent Stadı’nda yaklaşık bir buçuk aydır müsabakalar oynanmıyor. Hafta sonu müsabakaların oynadığı statlar ve spor salonları şimdilerde yerini sessizliğe bıraktı. Hiçbir müsabakanın oynanmadığı statlar ve spor salonlarının kapıları dış dünyaya kapalı.


Sporcular, antrenörler evde kalarak çalışmalarını kısmen kapalı alanlarda sürdürüyorlar. Her geçen gün spora özlemin arttığı Türkiye’de kulüpler, bir an önce liglerin yeniden başlayacağı günü bekliyorlar.

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