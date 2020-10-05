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Aktüel Kayseri'de 800 yıllık Kızıl Köşk'te kazı çalışması başlatıldı
Aktüel

Kayseri'de 800 yıllık Kızıl Köşk'te kazı çalışması başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 13:43:14 -
Kayseri'de 800 yıllık Kızıl Köşk'te kazı çalışması başlatıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 800 yıllık tarihe sahip olduğu belirlenen Kızıl Köşk'te kazı çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Billur Bağları mevkisindeki 800 yıllık Kızıl Köşk'te başlatılan çalışmaları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ile yerinde inceledi.

Kızıl Köşk'ün, kazı buluntularından dolayı uzmanlarca 1. Alaaddin Keykubad dönemine tarihlendirildiğini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"İl Kültür Müdürlüğüne bağlı Kayseri Müze Müdürlüğü denetiminde restorasyon çalışmalarının yapılabilmesi için gerekli kazı çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi uzmanlarımız tarafından başlandı. Kendi öz kaynaklarımızla yürüttüğümüz bu çalışmada bir anıt tarihi eseri daha günümüze kazandırmanın heyecanı içerisindeyiz. Kayseri önemli bir Selçuklu şehri. Şehrimizin doğusunda Haydar Bey Köşkü, kuzeyinde Hızır İlyas Köşkü, batısında Keykubadiye Sarayı ve şimdi de güneyindeki Kızıl Köşk, Selçuklu dönemine ilişkin çok önemli bilgiler veriyor. Etrafı köşklerle kuşatılmış bir Selçuklu şehrinden söz ediyoruz. Biz burada 800 yıl önce yapılmış olan tarihi eseri asli hüviyetine kavuşturmak amacıyla kazı yapıyoruz. İnşallah ortaya çıktıktan sonra projelendirerek şehrin tarihine önemli bir katkı daha sağlayacağız."

İğneyle kuyu kazdıklarının farkında olduklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Bu kazının uzun süreceğinin bilincindeyiz ama Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu işin içine girerse kısa sürede biteceğini de düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehirdeki çeşitli kazılara destek verdiklerini de aktaran Büyükkılıç, Kültepe-Kaniş-Karum kazıları, Keykubadiye bölgesindeki kazılar, fosil kazılarıyla tarihe ışık tutacak sonuçlara ulaşıldığını sözlerine ekledi.

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