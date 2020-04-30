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Kayseri'de 63 daireli sitedeki Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 12:21:43 -
Kayseri'de 63 daireli sitedeki Kovid-19 karantinası kaldırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 3 bloktan oluşan 63 daireli sitede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Kocasinan ilçesinde bir sitede uygulanan karantina, sosyal izolasyonun sağlanması nedeniyle kaldırıldı.

Binanın giriş kapısındaki emniyet şeridinin söküldüğü ve hayatın normale döndüğü gözlendi.

Site, apartman görevlisinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün önce karantinaya alınmıştı.

Site sakinlerinden Yasin Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 gündür karantinada olduklarını, evde zamanın biraz durgun geçtiğini ama bu durumun kendi sağlıkları için önemli olduğunu söyledi.

Vatandaşlardan kurallara uymalarını isteyen Işık, "Herkesin evde kalmasını tavsiye ediyorum. Bu, bizim sağlığımız için önemli. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum." diye konuştu.

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