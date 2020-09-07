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Yerel Kayseri’de 5 bin sağlık çalışanına aşure ikramı
Yerel

Kayseri’de 5 bin sağlık çalışanına aşure ikramı

Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi, Kovid-19 salgınıyla mücadele eden 5 bin sağlık çalışanına aşure ikram etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 10:53:00 -
Kayseri’de 5 bin sağlık çalışanına aşure ikramı

Kocasinan Belediyesinden yapılan görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her zaman sağlık çalışanlarının yanında yer aldıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Aşure gününün bugünlere kadar ulaşmasında en önemli etken paylaşma duygumuzdur. Bu süreçte de büyük bir özveriyle çalışan ve insanlık adına büyük bir hizmet sunan sağlık çalışanlarının her zaman yanlarındayız. Hizmetlerimizle sağlık çalışanlarımızla gönül birliği oluşturuyoruz. Bu vesileyle Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alıp, hassasiyet göstererek sağduyuyla hareket ettiğimiz takdirde bu süreci sorunsuz şekilde atlatacağız.”

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