Kayseri’de 3 yılda 405 ton kıyafet atığı geri dönüşüme kazandırıldı

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2017’de başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 2018 yılında ilçe genelinde 182 noktaya yerleştirilen “Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutusu” ile bugüne kadar 405 ton kıyafet atığı geri dönüşüme kazandırıldı.

Ekonomiye katkı sağlamak belediyelerin görevidir

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, projeyle gelecek nesillere daha temiz ve güzel bir Türkiye bırakılmasını hedeflediklerini belirtti. Geri dönüşümle ülke ekonomisine de katkı sağladıklarını ve bu yılın ilk 8 ayında 113 ton kıyafet atığını ekonomiye kazandırdıklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “Doğayı ve çevreyi korumak için sürekli yeni projeler üretiyoruz. Sadece Kocasinan için değil, daha temiz çevre ve daha yaşanabilir Türkiye için çalışıyoruz. Ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı belediye olarak görev addediyoruz. ‘Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutusu’ ile tekstil ürünlerini ekonomiye kazandırıyoruz. 2018 yılında 65 ton, 2019 yılında 97 ton, 2020 yılında 130 ton ve bu yılın ilk 8 ayında ise 113 ton olmak üzere toplam 405 ton kıyafet atığını geri dönüşüme kazandırdık.”