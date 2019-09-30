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Kayseri'de 23 yıl önce kurulan mehter takımı yurt dışına açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 23 yıl önce kurulan mehter takımı, kentin ve çevre illerin yanı sıra yurt dışındada konserler veriyor.

30 Eylül 2019 Pazartesi 12:33
Kayseri'de 23 yıl önce kurulan mehter takımı yurt dışına açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 23 yıldır faaliyet gösteren mehter takımı, kentin ve çevre illerin yanı sıra yurt dışındaki etkinliklerde de konserler veriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi mehter takımı, 23 yıldır belirli gün ve haftalarda, açılışlarda, etkinliklerde verdikleri konserle halkın milli duygularına hitap ediyor.

Mehter takımı kentin yanı sıra pek çok ilde ve yurt dışında da görev alarak birbirinden güzel marşlar ve türküler seslendiriyor.

Mehter takımıyla ilgili bilgi veren Mehterbaşı İbrahim Mavili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 kişilik ekipte iki sancağın yanı sıra davul, trompet, zil, çevgen ve zurna yer aldığını söyledi.

Mehterin önemine değinen Mavili, "Mehter, Selçuklu'dan, Osmanlı'dan günümüze kadar gelen bir gelenek. Bu geleneği yaşatmak ve daha ileriye götürmek vazifemizdir. Mehter takımı ecdadımızın zekiliğini de ortaya koyuyor. 'Dosta güven, düşmana korku' veriyor. Mehteri düşmana karşı korkutma unsuru olarak kullanıyor. Ecdadımız yaptığı stratejiyle mehtere üst düzeyde bir görev yüklüyor." diye konuştu.

"Yılda 450-500 göreve katılıyoruz"

Mavili, mehter takımı olarak açılışlara, düğünlere, belirli gün ve haftalardaki etkinliklere katıldıklarını, geçmişte de mehterin padişahların, vezirlerin düğünlerinde görev aldığının bilindiğini aktardı.

Mehter takımının 3, 5, 7, 9, 11 gibi katlardan oluştuğunu anlatan Mavili, şunları kaydetti:

"Yani 7 kat demek bir enstrümandan 7 tane olması demek. Geçmişte padişahların 11 katlı 300-400 kişilik mehter bölükleri varmış. O şiddeti, o coşkuyu düşünün, ayrıca düşmanın korkusunu düşünün. İstanbul'un fethinde olsun, diğer savaşlarda olsun her zaman ön plandadır. Bir savaşı, geçmişteki bir zaferi insanlara atlatmaya kalksak bir saatte anlatamayız ancak bir marşımızla tarihimizi anlatabiliyoruz. Yılda ortalama 450- 500 göreve gidiyoruz. Hem mehter hem bando olarak hizmet veriyoruz. Sadece Kayseri'de değil Adana, Mersin, Yozgat, Kahramanmaraş, Ankara, Malatya, Sivas gibi şehirlere de göreve gidiyoruz. Yurt dışı görevlerimiz de oluyor, mesela Güney Kore'ye gittik."

 

 

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 12:33
  1. Yozgat
  2. Sivas
  3. Kahramanmaraş
  4. Malatya
  5. İstanbul
  6. Mersin
  7. Ankara
  8. Adana
  9. İbrahim Mavili
  10. Kayseri Büyükşehir Belediyesi
  11. Mehter Takımı
  12. Anadolu Ajansı

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