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Kayseri’de 225 koruyucu aile 252 çocuğa bakıyor

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer; Ağustos ayı itibariyle 46 ailenin boşanma süreci ile ilgili olarak İl Müdürlüğü’ne geldiklerini, psikolojik danışmanlık alanında eğitim gören personellerin çalışmaları sonucu 36 aileyi boşanmaktan vazgeçirdiklerini söyledi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:41
Kayseri’de 225 koruyucu aile 252 çocuğa bakıyor

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer; Ağustos ayı itibariyle 46 ailenin boşanma süreci ile ilgili olarak İl Müdürlüğü’ne geldiklerini, psikolojik danışmanlık alanında eğitim gören personellerin çalışmaları sonucu 36 aileyi boşanmaktan vazgeçirdiklerini söyledi. Müdürlük olarak eğitime önem verdiklerini kaydeden Özer; Ağustos ayına kadar 25 bin aileyi eğitimlerden yararlandırdıklarını kaydetti.


Yaralı ve hasarlı gönülleri tamir eden, onlara merhem olan bir bakanlık olduklarını söyleyen Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, Ağustos ayı itibariyle 25 bin aileyi eğitimlerden yararlandırdıklarını kaydetti. Özer; "Hedef kitlemizde bulunan, kadın, engelli, çocuk, şehit ve gazi alanlarında yoğun çalışmalar içerisindeyiz. Özellikle Ağustos ayı itibariyle İl Müdürlüğümüze 46 ailemiz boşanma süreci ile ilgili başvuruda bulunmuş. Arkadaşlarımız bu anlamda psikolojik danışmanlık alanında eğitim gören arkadaşlarımız 36 ailemizi boşanmaktan vazgeçirdi. Bizler eğitim faaliyetlerine çok önem veriyoruz. 2018 yılında 16 ilçemizde yapmış olduğumuz eğitimlerle 50 bin aileye ulaşmıştık. 2017 yılında 35 bin aileye eğitimler verdik bu eğitimler 21. yüzyılda anne ve baba olmak, ebeveyn çocuk ilişkisi, cinsel istismar konularıyla alakalı eğitimlerdi. 2019 Ağustos ayı itibariyle de bu eğitimler hızlı bir şekilde devam ediyor. Gerek ilçe belediye başkanlarımızla gerek kaymakamlarımızla görüşmelerimiz her zaman devam ediyor. Ağustos itibariyle 25 bin ailemize bu eğitimlerden yararlandırdık" dedi.



"Koruyucu aile olarak Kayseri 4. sırada"


Koruyucu ailelik konusuna da önem verdiklerini ve kentte 225 koruyucu ailenin 252 çocuğa baktığını aktaran Özer; "Özellikle çocuk alanda koruyucu aile anlamında önem verdiğimiz bir hizmet alanı var ki Kayseri olarak oldukça başarılı bir iliz. Kayseri koruyucu ailelikte çok ön planda olan bir şehir. Türkiye de koruyucu aile konusunda Kayseri 4. sırada ve şuan 225 tane koruyucu ailemiz 252 tane çocuğumuza bakmakta. Bakıldığında oldukça önemli bir hizmet. Koruyucu ailelik bir iyilik hareketidir, bir kalbe ve gönüle dokunma sanatıdır. Koruyucu aile olmak isteyen ailelerimizi il müdürlüğümüze davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. Kayseri’de 426’ya yakın şehit ailesi ve gazi bulunduğunu, özel bir ekiple destek verme sürecinin yürütüldüğünün de altını çizen Özer; "Yine önemli hizmet alanlarımızdan bir tanesi oldukça önem verdiğimiz şehit ve gazi alanımızdan bir tanesi. Kayseri ilimizde 426’ya yakın şehit ve gazimiz var. Valimiz özellikle bu konularda çalışma ve hassasiyetini sahaya yansıtıyoruz. Şehit ve gazi ailelerimize psikolojik destek verme süreçlerimiz özel bir ekibimizle hızlı bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:41
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