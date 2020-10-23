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Aktüel Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere saldırının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner, MİT'in operasyonuyla Irak'tan Türkiye'ye getirildi.
Aktüel

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere saldırının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner, MİT'in operasyonuyla Irak'tan Türkiye'ye getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 12:22:28 -
Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerlere saldırının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner, MİT'in operasyonuyla Irak'tan Türkiye'ye getirildi.
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