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Gündem Kayseri'de 19 yaşındaki sporcu ölü bulundu
Gündem

Kayseri'de 19 yaşındaki sporcu ölü bulundu

Kayseri'de atletizm sporu yapan Caner Selçuk (19), evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 03:28:00 -
Kayseri'de 19 yaşındaki sporcu ölü bulundu

Olay, Melikgazi İsmail Erez Bulvarındaki 15 katlı apartmanın 14.katında meydana geldi. Atletizm sporcusu Caner Selçuku odasında hareketsiz halde bulan ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekipleri Selçukun öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Selçukun cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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